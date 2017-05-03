Овчарова выиграла чемпионат Европы по борьбе в весе до 60 кг

Россиянка Любовь Овчарова завоевала золотую медаль в весовой категории до 60 кг на чемпионате Европы по борьбе, который проходит в Сербии. В финале Любовь одержала победу над представительницей Латвии Анастасией Григорьевой, которой досталось серебро. Бронзовые награды разделили между собой Йоганна Матссон из Швеции и Татьяна Омельченко из Азербайджана.

Борьба. Чемпионат Европы. Нови-Сад, Сербия

Женская борьба. До 60 кг

1. Любовь Овчарова (Россия).

2. Анастасия Григорьева (Латвия).

3. Йоганна Матссон (Швеция) и Татьяна Омельченко (Азербайджан).