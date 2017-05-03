Бекбулатов — чемпион Европы по вольной борьбе в категории до 65 кг

Российский борец вольного стиля Ильяс Бекбулатов завоевал золотую медаль в весовой категории до 65 кг на чемпионате Европы, который проходит в Сербии. В финале Ильяс одолел болгарина Борислава Новачкова, которому досталась серебряная награда. Бронзу между собой разделили представитель Словении Давид Хабат и Зураби Якобишвили, выступающий в составе сборной Грузии.

Борьба. Чемпионат Европы. Нови-Сад, Сербия

Вольная борьба. До 65 кг

1. Ильяс Бекбулатов (Россия).

2. Борислав Новачков (Болгария).

3. Давид Хабат (Словения) и Зураби Якобишвили (Грузия).