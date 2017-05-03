Глава независимой комиссии ВАДА Макларен получал угрозы по электронной почте

Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричард Макларен, который проводил исследование насчёт употребления допинга российскими спортсменами, признался, что получал угрозы в свой адрес по электронной почте.

«Я получал угрозы по электронной почте, но я не обращаю на это внимания. Я беспокоюсь о своём благосостоянии, но у меня нет никаких переживаний. Такое происходит очень часто. Нападать на вестника просто, потому что таким образом ты можешь игнорировать его сообщение. Но сейчас пришло время забыть о вестнике и прислушаться к его словам», — приводит слова Макларена CNN.