Торгованов: российским гандболистам нельзя было разбрасываться шансами

Главный тренер мужской сборной России по гандболу Дмитрий Торгованов прокомментировал поражение своих подопечных от сборной Швеции со счётом 21:29 в отборочном матче к чемпионату Европы—2018.

«Мы понимали, что из-за травм пришлось вызвать игроков, которые ещё не участвовали в играх за сборную. Оправданий быть не может. Если игрок в составе сборной — он должен доказывать. Мы проиграли старт матча: вратарь шведов отбил много мячей, ещё пропустили простые голы, которые не должны были. Попытались догнать, но некоторые вещи не простительны: мы не можем позволять в игре со Швецией разбрасываться шансами.

Мне больше всего обидно проиграть на «Сибур-Арене», потому что играли в моём родном городе. Мы всё-таки строим новую команду. Да, получилось вынужденное обновление — больше 70% по сравнению с чемпионатом мира. Будем дальше работать, наша задача — попасть на Евро-2018. Мне очень нравится атмосфера на «Сибур-Арене», это одна из лучших арен в Европе. Болельщики пытались нам помочь. Обидно перед людьми: они пришли, а мы показали не лучшую игру. Объяснение есть: несыгранность, было всего два дня на подготовку. Но везёт сильнейшим», — приводит слова Торгованова «Советский спорт».