Шубенков сыронизировал в адрес британской легкоатлетки Рэдклифф

Российский чемпион мира в беге с барьерами на 110 м Сергей Шубенков сыронизировал в адрес британской легкоатлетки Сары Рэдклифф, которая выступала за отстранение сборной России от участия в Олимпийских играх — 2016 в Рио-де-Жанейро.

1 мая совет Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕАА) согласился с проектной группой, которая порекомендовала изменить определения и ратификации европейских и мировых рекордов. Из-за этих изменений Рэдклифф, которая обладает рекордами мира в беге на 10 км, 25 км и 50 км, может их лишиться.

«Человек выступал за полное отстранение России от Олимпийских игр, а теперь её рекорд могут до кучи отменить во имя чистого спорта. Не рой яму другому», — написал Шубенков в своём «твиттере».