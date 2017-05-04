Вратарю сборной России по гандболу удалили фалангу пальца

Вратарь сборной России по гандболу Виктор Киреев не был включён в состав на матчи заключительного этапа квалификации чемпионата Европы-2018 против команды Швеции из-за травмы, сообщил на своей странице в «Твиттере» телекомментатор Артём Шмельков.

Журналист написал, что Киреев лишился части пальца, и ему была сделана операция по удалению средней фаланги мизинца. При каких обстоятельствах вратарь получил травму, не сообщается.

Первый матч со шведами в Санкт-Петербурге россияне проиграли (21:29), потерпев первое поражение в шестой отборочной группе. Первые два матча с командами Словакии и Черногории россияне свели вничью. Следующий матч отборочного турнира Швеция и Россия также проведут между собой, он состоится 6 мая в Линчёпинге (Швеция) на «Сааб-Арене».