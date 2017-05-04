Сайтиев: предлагал Болтукаеву сняться, но он решил добороться с разрывом мениска

Трёхкратный олимпийский чемпион, президент Федерации спортивной борьбы Чеченской Республики Бувайсар Сайтиев рассказал, что помешало российскому борцу вольного стиля Анзору Болтукаеву завоевать золото чемпионата Европы в весовой категории до 97 кг. В финале Анзор уступил представителю Турции Ризе Йилдыриму.

«Получилось, что организм не выдержал большую нагрузку на коленный сустав. Насколько я понимаю, у Анзора произошёл разрыв мениска. Надеюсь, что частичный. Увы, но в борьбе это часто встречающаяся травма. Я спустился под ковёр и предложил ему не доламывать себя и сняться с соревнований, но он сказал, что попробует добороться, попробует выиграть. Он старался, делал всё, что мог, но увы. К соревнованиям Анзор подошёл не в самой лучшей форме, тем не менее показал характер и остановил многих ребят, рвущихся в бой. Жаль, что он не стал чемпионом, но травмы — это вечный спутник спортсмена, в частности борца.

После тяжёлого олимпийского цикла и небольшого перерыва он набрал массу. Скоро весовые категории поменяются, и Анзору больше не придётся гонять до 97 кг. Я думаю, если появится категория до 100 кг, это будет ему оптимально. Надеюсь, что травма не тяжёлая и Анзору удастся восстановиться и выступить на чемпионате России. Олимпийский цикл только начинается, и у меня нет сомнений, что к Олимпиаде он по-прежнему будет одним из претендентов на попадание в олимпийский состав», — приводит слова Сайтиева пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.