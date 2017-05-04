Закарин: Кинтана — явный фаворит «Джиро д'Италия — 2017»

Российский велогонщик Ильнур Закарин, ставший в 2016 году победителем одного из этапов престижной веломногодневки «Тур де Франс», назвал колумбийца Наиро Кинтану из Movistar главным фаворитом «Джиро д'Италия — 2017», а также рассказал о своей подготовке. Веломногодневка стартует 5 мая.

«Наиро Кинтана — явный фаворит. Остальные, я думаю, у нас на одном уровне — шесть-семь человек, которые претендуют на место в топ-3. У меня всё идёт по плану. Был сбор на высоте, „Тур Романдии“… Я там закончил 15-м, но изначально планировалось, что пик должен быть на „Джиро“, потому что в последние два года он приходился на „Романдию“. Сейчас я чувствую себя комфортно, у меня нет никакого стресса. Я в том году сам не всегда морально справлялся на „Джиро“. На „разделке“ хотел надеть побыстрее майку, сделал много ошибок, сам от себя уходил в этот стресс.

Я думаю, что если будут минимальные разрывы в общем зачёте, эта «разделка» скажется на результате. Конечно, хотелось бы, чтобы это был «этап дружбы», праздник, а тут будет 21-й день с нервами до конца. Но для зрителей, я думаю, это более интересно", — цитирует велогонщика команды Katusha-Alpecin «Р-Спорт».