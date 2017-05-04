Воронов: у нас половина страны что-то обещает, а в итоге ничего не получается

Двукратный чемпион России по фигурному катанию Сергей Воронов сказал, что, готовясь к сезону, не обращает внимания на своих конкурентов Михаила Коляду и Максима Ковтуна, а также не стал давать обещаний по поводу своих результатов.

«Я не смотрю ни на Ковтуна, ни на Коляду, надо заниматься своими делами и делать свою работу. А ребята пусть делают свою. Дальше будет видно. У меня есть определённая цель, и главное, что её знаю я и те люди, которые со мной работают. Всё узнаете со временем. Что-то обещать? У нас половина страны что-то обещает, а в итоге ничего не получается. Считаю, что говорить о чём-то нужно после того, как ты что-то сделал именно на соревнованиях.

Я надеюсь, что будут у меня этапы Гран-при, потому что в мировом рейтинге я на адекватной позиции. Да, я в прошедшем сезоне не выступал на чемпионатах Европы и мира, но на этапах Гран-при выступил достойно. Скоро я буду ставить программы с моим хорошим знакомым, которого давно знаю и которому доверяю. Но имя его я назову, как сделаю дело. У меня никаких перестановок, я так же работаю с Инной Германовной Гончаренко, настрой на сезон у меня хороший", — цитирует Воронова «Р-Спорт».