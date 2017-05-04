Шубенков выступит на этапах «Бриллиантовой лиги» в Риме и Париже

Начальник команды ЦСКА по лёгкой атлетике Андрей Крупорушников сообщил, что чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков выступит на этапах «Бриллиантовой лиги» в Риме (8 июня) и Париже (1 июля). Также в планах спортсмена выступление на этапе Гран-при IAAF «Золотая шиповка», который пройдёт 27-28 июня в Остраве (Чехия).

Ранее стало известно, что Шубенков выступит на этапах «Бриллиантовой лиги» в Шанхае (13 мая) и Юджине (27 мая).

Чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене (Кучина) примет участие в этапах «Бриллиантовой лиги» в Юджине, Риме и Стокгольме (18 июня). Также в июне она выступит на фестивале прыжков в высоту в Ополе (Польша), на этапе Гран-при IAAF в Хенгело (Нидерланды), а в июле примет участие в международных соревнованиях «Мемориал братьев Знаменских» в Жуковском и Кубке России в Ерино, сообщает официальный сайт ЦСКА.

Шубенков и Ласицкене на международных соревнованиях выступят под нейтральным флагом.