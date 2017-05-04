Чакаев вышел в финал чемпионата Европы по вольной борьбе в Сербии

В Нови-Саде (Сербия) продолжается чемпионат Европы по вольной борьбе. Россиянин Ахмед Чакаев (до 61 кг) вышел в финал соревнований, победив немца Мануэля Вольфера — 10:0, турка Абди Журначи — 7:0и Володю Франгуляна из Армении — 11:1.

Ахмед Гаджимагомедов (до 74 кг) в 1/8 финала победил финна Анри Селениуса — 7:1, в четвертьфинале — белоруса Али Шабанова — 4:0, а в полуфинале уступил Мураду Сулейманову из Азербайджана — 3:5.

Александра Андреева (до 55 кг) в четвертьфинале проиграла Екатерине Гончар из Беларуси (2:12), Алёна Стародубцева (до 75 кг) — Ясемин Адар из Турции (0:10).