Российская гребчиха Янина отстранена от соревнований из-за неэтичного поведения

Анастасия Янина на два месяца отстранена от участия во всероссийских и международных соревнованиях по академической гребле из-за грубого нарушения правил соревнований и неэтичного поведения на церемонии награждения после соревнований в классе одиночек лёгкого веса, сообщает «Интерфакс». Также спортсменка получила условную дисквалификацию на год. После провокации соперницы Янина во время награждения разорвала грамоту и выкинула медаль.

«Если после отстранения повторится что-то подобное, то президиум подойдёт к решению такого вопроса более жёстко», — заявил президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.