Стал известен состав сборной Беларуси по биатлону на сезон-2017/18

Министерство спорта Беларуси утвердило состав сборной по биатлону на предстоящий сезон, сообщает «Спортивная панорама». В тренерский штаб сборной вошли Фёдор Свобода (женская команда), Альфред Эдер (тренер-консультант), Василий Большаков (мужская команда). Также продолжаются переговоры с опытным российским специалистом.
Биатлон. Состав сборной Беларуси на сезон-2017/18
Женщины: Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Анна Сола, Надежда Писарева, Дарья Юркевич.
Мужчины: Владимир Чепелин, Роман Елетнов, Максим Воробей, Сергей Бочарников, Александр Дорожко, Виктор Кривко, Антон Смольский.