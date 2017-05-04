Стал известен состав сборной Беларуси по биатлону на сезон-2017/18

СК возбудил дело в отношении депутата после драки с Богомоевым

Бекбулатов, Болтукаев, Малышева и Овчарова вышли в полуфинал ЧЕ по борьбе

Бекбулатов, Болтукаев, Малышева и Овчарова вышли в финал ЧЕ по борьбе

Борец Угуев: рад, что уеду с чемпионата Европы с медалью

Стал известен состав сборной России по гребле на чемпионат Европы в Чехии

Пауэлл: мой мировой рекорд был настоящим

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На проведение ЧМ-2023 по лыжным видам спорта претендуют Планица и Тронхейм

FINA расследует причастность своего вице-президента к коррупции в ФИФА

Малышева завоевала серебро в весе до 53 кг на чемпионате Европы по борьбе

Мужская сборная России уступила Швеции в отборе на ЧМ-2018 по гандболу

Овчарова выиграла чемпионат Европы по борьбе в весе до 60 кг

Кузнецов выиграл ЧР по прыжкам в воду с метрового трамплина

Бекбулатов — чемпион Европы по вольной борьбе в категории до 65 кг

Болтукаев завоевал серебро ЧЕ по вольной борьбе в категории до 97 кг

Торгованов: российским гандболистам нельзя было разбрасываться шансами

Сайтиев: предлагал Болтукаеву сняться, но он решил добороться с разрывом мениска

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МФК «Спартак» сыграл вничью с «Ларой» на Кубке губернатора Иркутской области

Экипаж Коваленко стал вторым на этапе Alcatel J/70 Cup по парусному спорту

Овчарова: думала, что на ЧЕ будет сложнее и соперницы более опытные

Андрессон: судьба матча с гандболистами РФ решилась в первые 10-12 минут

Богданов: после матча со Швецией ощущаю печаль и огорчение

Гандболист Деревень: в перерыве посмотрели в глаза друг другу, всем стыдно

Тихомиров: есть надежда, что параллельный слалом может вернуться на ОИ-2022

Бекбулатов: скорее всего, после Токио-2020 я борьбу оставлю

Мамиашвили: Болтукаев — это пример того, как проиграть не стыдно

Ласицкене выступит на этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме

Воронов: у нас половина страны что-то обещает, а в итоге ничего не получается

Вратарь Киреев не намерен завершать карьеру после удаления фаланги пальца

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ОКР: в конвенции ЮНЕСКО надо закрепить уход от общей ответственности за допинг

Чакаев вышел в финал чемпионата Европы по вольной борьбе в Сербии

Стал известен состав сборной Беларуси по биатлону на сезон-2017/18

Кто, на ваш взгляд, должен усилить тренерский штаб женской сборной России по биатлону?

Анатолий Хованцев 361 (8%) Николай Лопухов 90 (2%) Дмитрий Губерниев 907 (20%) Валерий Польховский 389 (9%) Леонид Гурьев 71 (2%) Павел Ростовцев 299 (7%) Владимир Королькевич 152 (3%) Виталий Мутко 702 (16%) Александр Тихонов 428 (10%) Магдалена Нойнер 1072 (24%)

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