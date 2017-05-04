МФК «Спартак» вышел в полуфинал Кубка губернатора Иркутской области

Мини-футбольный клуб «Спартак» пробился в полуфинал Кубка губернатора Иркутской области, разгромив МФК «Улан-Удэ Сити» со счётом 12:1 (8:0). Хет-трик на счету Романа Аносова, дублями отметились Вадим Цай, Фёдор Зинченко и Георгий Нишнианидзе, по одному мячу забили Сергей Попов, Юрий Циммерман и Андрей Цуканов.
Соперником «Спартака» в полуфинале будет победитель противостояния КПРФ (Москва) — «Проект» (Иркутск), сообщает официальный сайт красно-белых.
Кубок губернатора Иркутской области завершится 6 мая.