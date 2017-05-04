13 мая в Москве пройдёт благотворительный забег «Спорт во благо»

13 мая в Главном ботаническом саду им. Цицина РАН в Москве пройдёт восьмой традиционный забег «Спорт во благо», целью которого является сбор средств на занятия студий социального и творческого развития детей с синдромом Дауна.

Звёзды российского шоу-бизнеса Полина Диброва, Тутта Ларсен, Валерий Стронский, Ирина Тонева и Александр Анатольевич вместе с ребятами с синдромом Дауна вступят в ряды волонтёров и будут регистрировать участников, проводить разминку перед стартом, вручать участникам медали в зоне финиша, развлекать детей вместе с аниматорами и награждать победителей. Акция должна привлечь внимание общественности к проблеме восприятия людей с синдромом Дауна.

Ведущими забега будут известный голос «Радио 7 на семи холмах» Ева Корсакова и спортивный комментатор, теле- и радиоведущий Виктор Набутов. Благотворительная акция пройдёт при поддержке комитета общественных связей Москвы.