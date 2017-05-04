CAS намерен рассмотреть апелляцию FIS по дисквалификации Йохауг 6 июня

Спортивный арбитражный суд (CAS) намерен рассмотреть апелляцию норвежской лыжницы Терезы Йохауг 6 июня, сообщает Aftenposten.

В октябре 2016 года было объявлено, что в допинг-пробе Йохауг обнаружили запрещённое вещество клостебол. Команда спортсменки заявила, что препарат попал к ней в организм через защитный бальзам для губ. В феврале 2017 года Тереза была дисквалифицирована на 13 месяцев, но допинговый комитет Международной федерации лыжного спорта (FIS) посчитал это наказание слишком мягким и подал в CAS апелляцию с целью увеличить его срок.