Карпов: за «Спартак» никогда не болел, всегда был против этого общества

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов отметил, что никогда не болел за московский «Спартак», пояснив причину своей неприязни к этому клубу.

«За «Спартак» никогда не болел. У меня были причины не болеть за эту команду, я всегда был против этого общества. Мне столько гадостей по жизни наделали деятели «Спартака» в шахматах. Естественно, у меня к ним неприязнь. Даже к Старостину. Он в какой-то момент влез в шахматы, бегал против меня, агитировал за Каспарова. Вспомните советские времена: Озеров болел за «Спартак», судейство им всегда помогало. Поэтому у меня исторически к «Спартаку» внутреннее предубеждение», — приводит слова Карпова «Советский спорт».