Сальников: работа тренера по плаванию имеет какие-то параллели с мазохизмом

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников проанализировал ситуацию с российскими тренерами, которые готовят спортсменов, несмотря на низкие зарплаты.

«Сейчас плавание в фокусе внимания. Мы находимся в стадии интенсивного роста или, даже лучше сказать, эволюции. Количество бассейнов растёт, но тем не менее услуги в плавании обеспечиваются лишь на 10% от спроса. Это значит, что спрос ещё долгие годы будет неудовлетворён. Что сейчас происходит с теми, кто заканчивает университет, но при этом не получает диплома тренера? Спрос на них есть в фитнесе или в частном секторе — мама с папой хотят, чтобы ребёнок научился плавать, и платят любые деньги.

Спрос на тренеров в спортивном плавании есть, но люди туда идут не вполне квалифицированные. Деньги можно заработать в фитнесе или в частном секторе, а в спортивной школе — только если ты стал тренером высшей квалификации и у тебя есть спортсмены из сборной России, а на это уходят годы. А в другом месте ты без всякого гнёта или напряжения учишь детей плавать, никто на тебя не давит, ты приходишь на тренировку довольный и выполняешь свою работу. А работа в спорте имеет какие-то параллели с мазохизмом — там работают энтузиасты», — приводит слова Сальникова «Спорт изнутри».