Аношкин выиграл Кубок России в гребле на байдарке на дистанции 1000 м

Бронзовый призёр Олимпийских игр—2016 Роман Аношкин одержал победу в гребле на байдарке-одиночке на дистанции 1000 м в Кубке России, который проходил в Краснодаре. Также соревнования проходили на дистанциях 200 м и в байдарках-двойках, каноэ-одиночках и каноэ-двойках.
Гребля на байдарках и каноэ. Кубок России. Краснодар
Мужчины. 200 м. Байдарка-одиночка
1. Олег Гусев — 34,88.
2. Юрий Постригай — 35,07.
3. Артём Кузахметов — 35,23.
Байдарка-двойка
1. Евгений Луканцов / Олег Гусев и Александр Бирюков / Василий Берендяев — по 32,42.
3. Алексей Бондарев / Евгений Аверьянов — 32,68.
Каноэ-одиночка
1. Данила Карпов — 39,54.
2. Андрей Крайтор — 39,74.
3. Николай Мелешников — 39,93.
Каноэ-двойка
1. Александр Коваленко / Иван Штыль — 36,04.
2. Данила Карпов / Андрей Крайтор — 37,42.
3. Игорь Барзилов / Евгений Булков — 37,84.
1000 м. Байдарка-одиночка
1. Роман Аношкин — 3.28,70.
2. Руслан Мамутов — 3.31,80.
3. Виталий Ершов — 3.32,20.
Каноэ-одиночка
1. Кирилл Шамшурин — 3.50,88.
2. Илья Штокалов — 3.52,30.
3. Виктор Мелантьев — 3.53,64.
Женщины. 200 м. Байдарка-одиночка
1. Елена Анюшина — 40,12.
2. Кира Степанова — 40,90.
3. Наталья Подольская — 41,08.
Байдарка-двойка
1. Елена Анюшина / Кира Степанова — 37,30.
2. Вера Собетова / Наталья Подольская — 37,72.
3. Елена Терехова / Анастасия Невская — 38,20.
Каноэ-одиночка
1. Олеся Ромасенко — 48,28.
2. Мария Казакова — 48,72.
3. Ксения Курач — 49,58.
Каноэ-двойка
1. Олеся Ромасенко / Ирина Андреева — 44,04.
2. Дарья Харченко / Алия Алмакаева — 44,22.
3. Олеся Никифорова / Ксения Курач — 46,39.
1000 м. Байдарка-одиночка
1. Вера Собетова — 4.00,86.
2. Светлана Черниговская — 4.01,45.
3. Юлия Качалова — 4.04,65.