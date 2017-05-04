Аношкин выиграл Кубок России в гребле на байдарке на дистанции 1000 м

Бронзовый призёр Олимпийских игр—2016 Роман Аношкин одержал победу в гребле на байдарке-одиночке на дистанции 1000 м в Кубке России, который проходил в Краснодаре. Также соревнования проходили на дистанциях 200 м и в байдарках-двойках, каноэ-одиночках и каноэ-двойках.

Гребля на байдарках и каноэ. Кубок России. Краснодар

Мужчины. 200 м. Байдарка-одиночка

1. Олег Гусев — 34,88.

2. Юрий Постригай — 35,07.

3. Артём Кузахметов — 35,23.

Байдарка-двойка

1. Евгений Луканцов / Олег Гусев и Александр Бирюков / Василий Берендяев — по 32,42.

3. Алексей Бондарев / Евгений Аверьянов — 32,68.

Каноэ-одиночка

1. Данила Карпов — 39,54.

2. Андрей Крайтор — 39,74.

3. Николай Мелешников — 39,93.

Каноэ-двойка

1. Александр Коваленко / Иван Штыль — 36,04.

2. Данила Карпов / Андрей Крайтор — 37,42.

3. Игорь Барзилов / Евгений Булков — 37,84.

1000 м. Байдарка-одиночка

1. Роман Аношкин — 3.28,70.

2. Руслан Мамутов — 3.31,80.

3. Виталий Ершов — 3.32,20.

Каноэ-одиночка

1. Кирилл Шамшурин — 3.50,88.

2. Илья Штокалов — 3.52,30.

3. Виктор Мелантьев — 3.53,64.

Женщины. 200 м. Байдарка-одиночка

1. Елена Анюшина — 40,12.

2. Кира Степанова — 40,90.

3. Наталья Подольская — 41,08.

Байдарка-двойка

1. Елена Анюшина / Кира Степанова — 37,30.

2. Вера Собетова / Наталья Подольская — 37,72.

3. Елена Терехова / Анастасия Невская — 38,20.

Каноэ-одиночка

1. Олеся Ромасенко — 48,28.

2. Мария Казакова — 48,72.

3. Ксения Курач — 49,58.

Каноэ-двойка

1. Олеся Ромасенко / Ирина Андреева — 44,04.

2. Дарья Харченко / Алия Алмакаева — 44,22.

3. Олеся Никифорова / Ксения Курач — 46,39.

1000 м. Байдарка-одиночка

1. Вера Собетова — 4.00,86.

2. Светлана Черниговская — 4.01,45.

3. Юлия Качалова — 4.04,65.