Чакаев стал серебряным призёром ЧЕ по вольной борьбе в весе до 61 кг

Российский борец вольного стиля Ахмед Чакаев завоевал серебряную медаль чемпионата Европы, проходящего в Сербии, в весовой категории до 61 кг. В финале Ахмед уступил со счётом 9:10 грузину Владимиру Хинчегашвили, который стал обладателем золотой награды. Бронзу разделили между собой представитель Молдовы Андрей Перепелица и армянин Володя Франгулян.

Спортивная борьба. Чемпионат Европы. Нови-Сад, Сербия

Вольная борьба. Весовая категория до 61 кг

1. Владимир Хинчегашвили (Грузия).

2. Ахмед Чакаев (Россия).

3. Андрей Перепелица (Молдова) и Володя Франгулян (Армения).