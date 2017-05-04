Вальверде: сделаю всё, чтобы помочь Кинтане выиграть «Тур де Франс»

Испанский гонщик Movistar Алехандро Вальверде поделился ожиданиями от предстоящей гонки Мирового тура «Тур де Франс».

«В этом году нашим лидером на «Тур де Франс» будет Найро Кинтана, а я сделаю всё, что смогу, чтобы помочь ему выиграть. Но гонка сама расставит всех по своим местам. Лично я тренируюсь и забочусь о себе так же, как и раньше, но благодаря помощи команды мои дела стали улучшаться. Я замечаю, что в пелотоне меня уважают как молодые гонщики, так и уже опытные», — приводит слова Вальверде Marca.