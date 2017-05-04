Двукратному олимпийскому чемпиону по стрельбе запретили носить оружие 10 лет

Двукратный олимпийский чемпион по стрельбе австралиец Майкл Даймонд приговорён к году лишения свободы условно за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии, сообщает Inside the Games. 44-летний спортсмен был задержан в мае 2016 года, из-за чего был вынужден пропустить Олимпийские игры—2016 в Рио-де-Жанейро. Кроме того, ему было запрещено использовать оружие в ближайшие 10 лет.

Даймонд завоевал золотые медали в трапе на Олимпиадах 1996 и 2000 годов. Кроме того, он является четырёхкратным чемпионом мира по стендовой стрельбе.