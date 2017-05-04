Гаджимагомедов завоевал бронзу в весе до 74 кг на ЧЕ по вольной борьбе

Российский борец вольного стиля Ахмед Гаджимагомедов стал обладателем бронзовой медали в весовой категории до 74 кг на чемпионате Европы, который проходит в Сербии. В поединке за бронзу он одолел француза Зелимхана Гаджиева со счётом 12:5. Обладателем ещё одной бронзы стал Григор Григорян из Армении, который одержал победу над представителем Греции Кириллосом Биненмпаумом. В финале турок Сонер Демирташ победил азербайджанца Мурада Сулейманова со счётом 6:4.

Спортивная борьба. Чемпионат Европы. Нови-Сад, Сербия

Вольная борьба. Весовая категория до 74 кг

1. Сонер Демирташ (Турция).

2. Мурад Сулейманов (Азербайджан).

3. Ахмед Гаджимагомедов (Россия) и Григор Григорян (Армения).