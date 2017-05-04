Два итальянских гонщика сдали положительные допинг-тесты перед «Джиро д'Италия»

Итальянские велогонщики Стефано Пирацци и Никола Руффони сдали положительные допинг-тесты перед стартом веломногодневки Гранд-тура «Джиро д'Италия», сообщает официальный сайт Международного союза велосипедистов. В пробах обоих спортсменов, сданных во внесоревновательный период 25 и 26 апреля, обнаружен гормон роста (GHRPs).

UCI временно отстранил Стефано и Николу от участия в соревнованиях до вынесения официального решения по этому делу. Пирацци и Руффони должны были выступать на «Джиро д'Италия» за команду Bardiani-CSF, которой теперь грозит отстранение от гонок на срок от 15 до 45 дней.