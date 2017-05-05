Сборная Таити — первый полуфиналист чемпионата мира по пляжному футболу

Сборная Таити в четвертьфинале чемпионата мира по пляжному футболу победила команду Парагвая со счётом 6:4. За выход в финал вице-чемпионы планетарного форума 2015 года поспорят с победителями встречи Швейцария — Иран.
Пляжный футбол. Чемпионат мира. Нассау, Багамские Острова
Четвертьфинал
Парагвай — Таити - 4:6 (0:2, 3:1, 1:3)
Голы: Торохиа, 9 (0:1), Н. Беннетт, 12 (0:2), Баррето, 15 (1:2), Моран, 18 (2:2), Тайаруи, 19 (2:3), Моран, 24 (3:3), Лабасте, 29 (3:4), Таванае, 36 (3:5), Тепа, 36 (3:6), Зайас, 36 (4:6).