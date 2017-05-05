Сборная Таити — первый полуфиналист чемпионата мира по пляжному футболу

Торгованов: российским гандболистам нельзя было разбрасываться шансами

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Аржаева возглавила рейтинг FEI по выездке в зачёте для детей

МФК «Спартак» сыграл вничью с «Ларой» на Кубке губернатора Иркутской области

Экипаж Коваленко стал вторым на этапе Alcatel J/70 Cup по парусному спорту

Овчарова: думала, что на ЧЕ будет сложнее и соперницы более опытные

Андрессон: судьба матча с гандболистами РФ решилась в первые 10-12 минут

Богданов: после матча со Швецией ощущаю печаль и огорчение

Гандболист Деревень: в перерыве посмотрели в глаза друг другу, всем стыдно

Тихомиров: есть надежда, что параллельный слалом может вернуться на ОИ-2022

Бекбулатов: скорее всего, после Токио-2020 я борьбу оставлю

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Воронов: у нас половина страны что-то обещает, а в итоге ничего не получается

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ОКР: в конвенции ЮНЕСКО надо закрепить уход от общей ответственности за допинг

Чакаев вышел в финал чемпионата Европы по вольной борьбе в Сербии

Стал известен состав сборной Беларуси по биатлону на сезон-2017/18

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13 мая в Москве пройдёт благотворительный забег «Спорт во благо»

Карпов: за «Спартак» никогда не болел, всегда был против этого общества

Захаров победил в прыжках с 3-метрового трамплина на ЧР в Казани

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Аношкин выиграл Кубок России в гребле на байдарке на дистанции 1000 м

Чакаев стал серебряным призёром ЧЕ по вольной борьбе в весе до 61 кг

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Кто, на ваш взгляд, должен усилить тренерский штаб женской сборной России по биатлону?

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