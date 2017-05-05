Кинтана: не знаю, возможно ли выиграть «Джиро» и «Тур де Франс» в одном году

Колумбийский гонщик Movistar Найро Кинтана рассказала о своих планах на текущий сезон, в котором он намерен выиграть две крупнейшие гонки: «Джиро Д´Италия» и «Тур де Франс».

«Не знаю, возможно ли выиграть «Джиро Д´Италия» и «Тур де Франс» в одном году. Я пытаюсь это сделать в первый раз. Но для начала нужно победить в «Джиро». От моего первого выступления там в 2014 году остались отличные воспоминания. Я просто не мог пропустить 100-ю гонку в истории», — приводит слова Кинтаны Marca.

Кинтана выиграл «Джиро Д´Италия» в 2014 году, а в 2013 и 2015 становился вторым в общем зачёте «Тур де Франс».