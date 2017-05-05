Три казахстанских тяжелоатлетки дисквалифицированы за употребление допинга

Международная Федерация тяжёлой атлетики объявила о дисквалификации за употребление допинга трех казахстанских спотсменок-тяжелоатлеток: Майи Манезы, Зульфии Чиншанло и Светланы Подобедовой.

В мае 2016 в их пробах с Олимпиады-2012 был найден станозолол. Манеза и Чиншанло получили по два года дисквалификации, Подобедова — восемь лет. Срок отсчитывается с мая 2016 года

Ранее МОК такжелишил спортсменок медалей, которые они получили в Лондоне. Зульфия Чиншанло завоевала «золото» в категории до 53 кг, Майя Манеза – в категории до 63 кг, Светлана Подобедова – в категории до 75 кг.