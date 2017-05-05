Елфутина — третья в рейтинге Международной федерации парусного спорта в мае

Международная федерация парусного спорта представила рейтинг на май 2017 года. В частности, призёр Олимпийских игр Стефания Елфутина занимает третью строчку в классе RS:X. Следующий рейтинг будет опубликован 12 июня.
Класс «470». Мужчины
1. Карл-Фредрик Фок / Маркус Дакхаммар (Швеция) – 890…
6. Павел Созыкин / Денис Грибанов (Россия) – 783.
Класс «470». Женщины
1. Афродита Зегерс / Аннелус ван Вен (Нидерланды) – 956…
19. Алиса Кирилюк / Людмила Дмитриева / Анжелика Черняховская (Россия) – 496.
Класс «49-й»
1. Дилан Флетчер-Скотт / Алан Сигн / Стюарт Бителл (Великобритания) – 975…
73. Ян Чех / Иван Зотов (Россия) – 140.
Класс «Лазер»
1. Филипп Буль (Германия) – 962…
24. Сергей Комиссаров (Россия) – 663.
Класс «Лазер-радиал»
1. Эмма Пласшер (Бельгия) – 872…
35. Елена Воробьёва (Россия) – 409.
Класс «Финн»
1. Жоржи Зариф (Бразилия) – 861…
38. Егор Терпигорев (Россия) – 346.
39. Алексей Борисов (Россия) – 346.
Класс «Накра 17»
1. Бен Сакстон / Стефани Ортон / Никола Гроувз (Великобритания) – 843…
43. Сергей Джиенбаев / Дарья Иванова (Россия) – 186.
Класс RS:X. Мужчины
1. Маттео Санц Ланц (Швейцария) – 934…
22. Евгений Айвазьян (Россия) – 546.
Класс RS:X. Женщины
1. София Ночети-Клепацка (Польша) – 989…
3. Стефания Елфутина (Россия) – 895.
Кайтбординг. Мужчины
1. Оливер Бридж (Великобритания) – 684…
16. Денис Тарадин (Россия) – 261.
Кайтбординг. Женщины
1. Стефани Бридж (Великобритания) – 619.
2. Елена Калинина (Россия) – 481…
8. Анастасия Акопова (Россия) – 163.