Халиков стал шестым на турнире по конному троеборью в Сопоте

В Сопоте (Польша) состоялись международные соревнования по конному троеборью. В турнире CIC2* приняли участие российские спортсмены Александр Марков и Дарья Селиваненко. Марков на Курфюрстин занял 11-е место, а на Шат Нуар показал 12-й результат. Дарья Селиваненко на Этоквик стала 22-й. Победителем соревнований стал поляк Матеуш Кьемпа на Лассбан Радовикс.

В турнире CCI2* также участвовали двое представителей России. Альберт Халиков на Пиаре занял шестое место, а Андрей Митин на Тамерлане показал восьмой результат. Победу одержала Эйрин Лосвик из Финляндии на Даффодилс Фламенко.