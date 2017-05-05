Тутберидзе: однажды я запретила Медведевой комментировать соревнования по ТВ

Тренер двукратной чемпионки мира и Европы по фигурному катанию россиянки Евгении Медведевой Этери Тутберидзе рассказала об особенностях работы с ней и призналась, что не разрешает своим подопечным давать публичные оценки выступлениям соперниц.

«Она самая дисциплинированная спортсменка в плане «получить задание — выполнить задание». Это не значит, что она не задаёт себе вопросов «зачем», «правильно ли это», «не обидели ли меня». Но у Жени как раз присутствует то, о чём я говорю, — правильные родители. Которые создают ей такой досуг, быт, который позволяет ей продуктивно тренироваться, когда Жене бывает тяжело. Например, она приехала со старта, чувствует себя уставшей, но сидеть и думать «ах, как я устала» нельзя, нужно искать в себе силы. И здесь включаются мама с бабушкой, которые где-то с ней строго поговорят, где-то поддержат. Так наши совместные усилия приводят к тому, что Женя находит в себе потенциал и снова начинает усиленно тренироваться. Получается как раз тот самый рикошет между тренерами и родителями, коридор, в котором спортсмен находится и не может найти оттуда лазейку наружу. Человек ведь всегда ищет, где проще, это совершенно нормально. И как только родители начнут спортсмена жалеть, он сразу и уйдёт туда, где жалеют. Не надо этого делать! Ведь, откровенно говоря, у нас не самый тяжёлый вид спорта. Есть, наверное, и потяжелее — марафон, например, где люди чуть ли не умирают.

Мне не нравится, когда начинают кого-то сталкивать. Я учу их уважать соперников. Если кто-то вырос до уровня твоего соперника, значит, он работал не меньше твоего. И никогда не надо давать сопернику оценку. Я даже однажды запретила Жене комментировать соревнования по телевидению. Действующая спортсменка не должна давать оценку соперникам.

Женя всю жизнь находится в конкуренции. Когда-то с Полиной Шелепень, которая была намного сильнее её. Потом рядом была Юлия Липницкая. Потом ребро в ребро, совсем рядом, оказалась Серафима Саханович. И Женя всегда боролась за внимание к ней как к спортсменке на льду. Поэтому эта конкуренция — вполне привычное для неё состояние. Конечно, добавляет какого-то нерва на тренировках. Но… пусть», — цитирует Тутберидзе «Р-Спорт».