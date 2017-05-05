Выбросившая медаль гребчиха Янина рассказала о причине своего поступка

Анастасия Янина, оказавшаяся в центре скандала на Кубке Федерации гребного спорта России в Крылатском, в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину рассказала, почему после занятого второго места покинула церемонию награждения и выбросила в воду медаль. Федерация приняла решение отстранить Янину от соревнований на два месяца.

«В детальные комментарии вдаваться не буду. Скажу только о фактах. После финального заезда в одиночке лёгкого веса от выигравшей спортсменки (Анастасии Лебедевой. – Прим. «Чемпионат») последовали издевательства и оскорбления в мой адрес, на которые я не отвечала. Перед церемонией награждения я попросила меня не фотографировать, а меня попросили взять медаль и диплом. Сразу после награждения я покинула пьедестал и хотела уйти, после чего услышала от организаторов, что за это они меня дисквалифицируют. За то, что я не сфотографировалась с двумя другими призёрами после награждения. Но я же просила этого не делать.

Услышав в свой адрес то, что сказали организаторы, я выбросила медаль в воду и молча ушла. Всё. Никаких оскорбительных слов с моей стороны в их адрес не было и быть не могло, и уж тем более не было нецензурной брани. Это глупая выдумка.

Скандал устроил тренер победительницы, который обладает определёнными связями. Он сделал всё, чтобы я получила максимальное наказание, придумал и нецензурную брань, и истерику, отобрал у меня лодку. О причинах его поступка я могу только догадываться, но оставлю свои догадки при себе.

Безусловно, жалею о случившемся. Если бы я знала, что всё так обернётся, сдержала бы эмоции. Никого ни в чём обвинять не хочу и не буду – я отношусь с уважением и к соперникам, и к тренерам, и к судьям. Поэтому ещё раз, пользуясь случаем, приношу извинения всем, кого так или иначе затронула эта ситуация. Для меня это послужит уроком, впредь буду себя контролировать. Но можно было вообще не давать даже повода для того, что случилось», — сказала Янина.

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