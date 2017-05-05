Братчикова вышла в финал чемпионата Европы по борьбе в Сербии

В Нови-Саде (Сербия) продолжается чемпионат Европы по вольной борьбе. Россиянка Анастасия Братчикова (до 69 кг) вышла в финал соревнований, в квалификации победив Кумбу Ларок (Франция) — 3:1, в четвертьфинале — Софию Георгиеву (Болгария) — туше, в полуфинале — Элис Манолову (Азербайджан) — 10:0.

Валерия Коблова (до 58 кг) в четвертьфинале уступила венгерке Эмеше Барке — 6:7.

Исраил Касумов (до 70 кг) в полуфинале проиграл Магомедмураду Гаджиеву (Польша) — 4:6 и поборется за бронзу с Николаем Куртевым (Болгария).

Алан Хугаев (до 125 кг) в квалификации проиграл Гено Петриашвили (Грузия) — 2:5.