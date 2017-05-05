Страхов стал вторым на стартовом этапе «Вуэльты Комунидад де Мадрид»

В Испании стартовала велогонка «Вуэльта Комунидад де Мадрид». Российский велогонщик Дмитрий Страхов из команды «Локосфинкс» на первом этапе протяжённостью 145,1 км занял второе место.
Победу одержал испанец Рауль Аларкон из команды W52/FC Porto. Третьим финишировал представитель Эквадора Ричард Капарас из Movistar.
Веломногодневка завершится 7 мая.
В состав команды «Локосфинкс» на эти соревнования также входят Сергей Шилов, Дмитрий Соколов, Александр Вдовин, Сергей Вдовин, Мамыр Сташ и Артём Самоленков.