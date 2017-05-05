Страхов стал вторым на стартовом этапе «Вуэльты Комунидад де Мадрид»

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Кто, на ваш взгляд, должен усилить тренерский штаб женской сборной России по биатлону?

Анатолий Хованцев 361 (8%) Николай Лопухов 90 (2%) Дмитрий Губерниев 907 (20%) Валерий Польховский 389 (9%) Леонид Гурьев 71 (2%) Павел Ростовцев 299 (7%) Владимир Королькевич 152 (3%) Виталий Мутко 702 (16%) Александр Тихонов 428 (10%) Магдалена Нойнер 1072 (24%)

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