Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
ЧМ по хоккею 2017
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Ролан Гаррос 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Америка/WEC/Формула-Е Russian Drift Series
Дакар/Ралли-рейды
Бокс
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Путин: Россия готова к сотрудничеству с ВАДА и МОК в вопросах борьбы с допингом

5 мая 2017, пятница. 17:15. Другие

Президент РФ Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, что в России никогда не было государственной поддержки допинга, а также что страна готова активно сотрудничать в вопросах борьбы с допингом с ВАДА и МОК.

“Я считаю, что позитивные процессы, которые мы начали, в том числе проведение реформы антидопинговой системы, являются необратимыми. Мы должны прислушиваться к тому, что говорит нам ВАДА, потому что мы должны признать, что у нас есть несколько доказанных случаев допинговых нарушений. Это недопустимо. Мы сделаем всё, чтобы организовать эффективную и плодотворную работу со всеми нашими партнёрами, включая ВАДА и МОК. Я надеюсь, что у них такие же намерения.

Россия готова к открытому и постоянному участию в работе по созданию глобальной антидопинговой системы. Я ещё раз хотел бы подчеркнуть то, что мы всегда говорили: в России никогда не было — и, надеюсь, никогда не будет — государственной поддержки допинга. Наоборот — мы будем бороться с допингом”, — цитирует Путина AP News.

Источник: AP News Сообщить об ошибке
Теги
Владимир Путин Допинг
Новости. Другие
5 мая 2017, пятница
18:25 ПКР отправил в МПК отчёт по выполнению критериев восстановления членства
17:15 Путин: Россия готова к сотрудничеству с ВАДА и МОК в вопросах борьбы с допингом
16:57 Путин: не исключаю возможности того, что РФ вновь подаст заявку на проведение ОИ
16:21 Страхов стал вторым на стартовом этапе «Вуэльты Комунидад де Мадрид»
16:03 Четыре российские пятиборки прошли квалификацию на этапе КМ в Венгрии
15:43 Т. Бё: личная олимпийская медаль стала моей целью после провала в Сочи
14:53 Братчикова вышла в финал чемпионата Европы по борьбе в Сербии
14:41 Устюгов, Трегубов, Репилов номинированы на приз лучшему спортсмену зимних видов
14:06 «Джиро д'Италия — 2017» стартовала с минуты молчания в память о Скарпони
13:39 Выбросившая медаль гребчиха Янина рассказала о причине своего поступка
13:04 14-летняя Загитова объявила о переходе во взрослое фигурное катание
12:55 Выборы в НОК Кении отменены из-за решения суда по федерации тхэквондо
12:19 Стал известен состав сборной РФ по плаванию на чемпионат мира в Будапеште
12:12 Тутберидзе: однажды я запретила Медведевой комментировать соревнования по ТВ
11:32 Байдарочники Постригай и Погребан выиграли Кубок России на дистанции 1000 м
10:54 Тедеев: ковёр показал, что Гаджимагомедову есть над чем работать
09:54 Тедеев: Чакаев извинялся за то, что не оправдал надежды тренерского штаба
09:35 Бразильцы сыграют с итальянцами в полуфинале ЧМ по пляжному футболу
09:33 8 злоумышленников получили тюремные сроки за подготовку теракта перед ОИ-2016
09:11 Халиков стал шестым на турнире по конному троеборью в Сопоте
09:10 Елфутина — третья в рейтинге Международной федерации парусного спорта в мае
07:46 Три казахстанские тяжелоатлетки дисквалифицированы за употребление допинга
00:49 Кинтана: не знаю, возможно ли выиграть «Джиро» и «Тур де Франс» в одном году
00:12 Сборная Таити — первый полуфиналист чемпионата мира по пляжному футболу
4 мая 2017, четверг
23:06 Два итальянских гонщика сдали положительные допинг-тесты перед «Джиро д'Италия»
23:00 Дудова и Адар выиграли чемпионат Европы по борьбе в Сербии
22:32 Гаджимагомедов завоевал бронзу в весе до 74 кг на ЧЕ по вольной борьбе
22:07 Двукратному олимпийскому чемпиону по стрельбе запретили носить оружие 10 лет
22:05 Вальверде: сделаю всё, чтобы помочь Кинтане выиграть «Тур де Франс»
21:50 Чакаев стал серебряным призёром ЧЕ по вольной борьбе в весе до 61 кг
20:36 Аношкин выиграл Кубок России в гребле на байдарке на дистанции 1000 м
20:17 Сальников: работа тренера по плаванию имеет какие-то параллели с мазохизмом
19:44 Захаров победил в прыжках с 3-метрового трамплина на ЧР в Казани
19:32 Карпов: за «Спартак» никогда не болел, всегда был против этого общества
19:27 CAS намерен рассмотреть апелляцию FIS по дисквалификации Йохауг 6 июня
19:04 13 мая в Москве пройдёт благотворительный забег «Спорт во благо»
19:01 Чупков: бронза на ОИ-2016 была одним из лучших моментов в моей жизни
18:27 Коукалова: Олимпиада в Южной Корее будет пиком моей карьеры
17:47 Минспорт РФ признал выступление российских фигуристов удовлетворительным
16:33 МФК «Спартак» вышел в полуфинал Кубка губернатора Иркутской области
15:52 Стал известен состав сборной Беларуси по биатлону на сезон-2017/18
15:35 СБР представил проект календаря на сезон-2017/18
14:46 Российская гребчиха Янина отстранена от соревнований из-за неэтичного поведения
14:31 Чакаев вышел в финал чемпионата Европы по вольной борьбе в Сербии
14:01 ОКР: в конвенции ЮНЕСКО надо закрепить уход от общей ответственности за допинг
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто, на ваш взгляд, должен усилить тренерский штаб женской сборной России по биатлону?
Анатолий Хованцев
361 (8%)
Николай Лопухов
90 (2%)
Дмитрий Губерниев
907 (20%)
Валерий Польховский
389 (9%)
Леонид Гурьев
71 (2%)
Павел Ростовцев
299 (7%)
Владимир Королькевич
152 (3%)
Виталий Мутко
702 (16%)
Александр Тихонов
428 (10%)
Магдалена Нойнер
1072 (24%)
Проголосовало: 4471
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+