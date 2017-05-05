Регбист, нокаутировавший судью, дисквалифицирован пожизненно

Игрок французского регбийного клуба молодёжной лиги «Сент-Эстев» Хеди Оуеджи, который в матче Кубка Франции с «Тулузой» в ответ на жёлтую карточку отправил в нокаут судью, а затем устроил драку с несколькими соперниками, получил пожизненную дисквалификацию.

Матч тогда был прерван на 25 минут, а арбитр был отправлен в больницу с травмами скул и челюсти.

«Игрок не только покусился на физическую неприкосновенность судьи, но и испортил имидж спорта, который ещё не испытывал такого варварского акта», — цитирует пресс-службу федерации регби Франции Mirror.

Видео этого скандального эпизода можно посмотреть в социальной сети «Твиттер».