Пёстльбергер выиграл первый этап многодневной гонки «Джиро д’Италия»

Австриец Лукас Пёстльбергер, представляющий Bora-Hansgrohe, одержал победу на первом этапе многодневной гонки Мирового тура «Джиро д’Италия». Вторым финишировал австралиец Калеб Эван из Orica-Scott, а замкнул тройку призёров немец Андре Грайпель, выступающий в составе Lotto Soudal. Лучшим результатом среди российских спортсменов стало 14-е место Вячеслава Кузнецова из Katusha–Alpecin.
Велошоссе. Гранд-тур «Джиро д’Италия». Швейцария, Италия
Первый этап. Альгеро – Ольбия. 206 км
1. Лукас Пёстльбергер (Австрия, Bora-Hansgrohe).
2. Калеб Эван (Австралия, Orica-Scott).
3. Андре Грайпель (Германия, Lotto Soudal)…
14. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha–Alpecin).