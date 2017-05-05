Захаров и Кузнецов выиграли КР в синхронных прыжках с трамплина

Илья Захаров и Евгений Кузнецов победили в Кубке России в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина. У женщин в прыжках с вышки золотые медали завоевали Юлия Тимошинина и Валерия Белова. В командных соревнованиях на вышке победу одержали Юлия Тимошина и Евгений Кузнецов.
Прыжки в воду. Чемпионат России. Казань, 5 мая
Мужчины. Трамплин, 3 м. Синхронные прыжки
1. Илья Захаров / Евгений Кузнецов (Саратов – Пенза/Ставрополь – Пенза) – 437,55.
2. Александр Белёвцев / Никита Шлейхер (Казань) – 431,04.
3. Вячеслав Новосёлов / Евгений Новосёлов (Екатеринбург) – 402,75.
Женщины. Вышка. Синхронные прыжки
1. Юлия Тимошинина / Валерия Белова (Москва/Пенза) – 312,96.
2. Ирина Асташкина / Полина Саекова (Пенза) – 280,86.
3. Елизавета Кансо / Анна Чуйнышена (Москва/Санкт-Петербург) – 277,20.
Команды
1. Юлия Тимошина / Евгений Кузнецов (Москва/Ставрополь – Пенза) – 419,90.
2. Надежда Бажина / Виктор Минибаев (Пенза/Московская область – Москва) – 389,40.
3. Никита Шлейхер / Виктория Милашечкина (Казань) – 376,05.