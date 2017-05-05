Семеня выиграла забег на 800 м на первом этапе «Бриллиантовой лиги»

Южноафриканка Кастер Семеня выиграла соревнования в беге на 800 м на первом этапе «Бриллиантовой лиги», который прошёл в Катаре.
Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая лига». 1-й этап. Доха, Катар
Мужчины. 100 м
1. Акани Симбине (ЮАР) – 9,99.
2. Асафа Пауэлл (Ямайка) – 10,08.
3. Феми Огуноде (Катар) – 10,13.
400 м
1. Стивен Гардинер (Багамские острова) – 44,60.
2. Лашоун Мерритт (США) – 44,78.
3. Тони Маккуэй (США) – 44,92.
1500 м
1. Элайя Манангои (Кения) – 3.31,90.
2. Силас Киплагат (Кения) – 3.32,23.
3. Бетуэлл Бирген (Кения) – 3.32,27.
3000 м
1. Рональд Квемои (Кения) – 7.28,73.
2. Пол Челимо (США) – 7.31,57.
3. Йомиф Кейелча (Эфиопия) – 7.32,27.
Тройной прыжок
1. Кристиан Тэйлор (США) – 17,25.
2. Омар Крэддок (США) – 17,08.
3. Алексис Копельо (Азербайджан) – 16,81.
Прыжки в высоту
1. Мутаз Баршим (Катар) – 2,36.
2. Робби Грабарз (Великобритания) – 2,31.
3. Дональд Томас (Багамские острова) – 2,29.
Копьё
1. Томас Релер (Германия) – 93,90.
2. Йоханнес Феттер (Германия) – 89,68.
3. Якуб Вадлейх (Чехия) – 87,91.
Женщины. 100 м с/б
1. Кендра Харрисон (США) – 12,59.
2. Синди Роледер (Германия) – 12,90.
3. Шарика Нэлвис (США) – 12,91.
200 м
1. Элейн Томпсон (Ямайка) – 22,19.
2. Дафне Схипперс (Нидерланды) – 22,45.
3. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 22,77.
800 м
1. Кастер Семеня (ЮАР) – 1.56,61.
2. Маргарет Вамбуи (Кения) – 1.57,03.
3. Юнис Сум (Кения) – 1.58,76.
3000 м с/п
1. Хивин Кийенг (Кения) – 9.00,12.
2. Беатрис Чепкоеч (Кения) – 9.01,57.
3. Рут Джебет (Бахрейн) – 9.01,99.
Прыжки с шестом
1. Катерина Стефаниди (Греция) – 4,80.
2. Сэнди Моррис (США) – 4,75.
3. Ярислей Сильва (Куба) – 4,65.
Ядро
1. Мишель Картер (США) – 19,32.
2. Анита Мартон (Венгрия) – 18,99.
3. Алёна Дубицкая (Беларусь) – 18,90.