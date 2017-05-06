Селби — лучший игрок года по версии World Snooker, журналистов и болельщиков

Англичанин Марк Селби, одержавший победу на чемпионате мира по снукеру 2017 года в Шеффилде, был признан лучшим игроком года по версии World Snooker. Также его признали лучшим игроком журналисты и болельщики, сообщает BBC.

В финале чемпионата мира Селби одержал волевую победу над шотландцем Джоном Хиггинсом со счётом 18:15, проигрывая по ходу матча 4:10. Это уже третий титул Селби, который также выигрывал чемпионаты мира в 2014 и 2016 годах. Также в этом году Селби одержал победу на рейтинговом турнире China Open.