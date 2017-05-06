Ассоциация олимпийцев выступила против пересмотра рекордов в лёгкой атлетике

Президент Всемирной ассоциации олимпийцев (WOA) Жоэль Бузу выступил против возможного пересмотра рекордов в лёгкой атлетике.

«Всемирная ассоциация олимпийцев считает, что к спортсменам необходимо относиться как к невиновным до тех пор, пока не будет доказано обратное. Поэтому мы ставим под сомнение рекомендации Европейской ассоциации лёгкой атлетики обнулить мировые и европейские рекорды спортсменов, которые не соответствуют их критериям. Эти критерии очень широкие, поэтому могут затронуть многих чистых спортсменов, которые незаслуженно могут лишиться своих рекордов», — приводит слова Бузу Inside the Games.