Пёстльбергер: возможно, мне потребуется не один бокал вина, чтобы всё осознать

Австриец Лукас Пёстльбергер, представляющий Bora-Hansgrohe, прокомментировал свою победу на первом этапе многодневной гонки Мирового тура «Джиро д’Италия».

«Это самый громкий успех в моей карьере. Возможно, мне понадобятся недели и бокалы вина, чтобы осознать то, чего я добился. Сегодня мы были настроены на победу, но только не на мою. Что сказать, это велоспорт. Команда выиграла этап и все майки. Идеальный день для Bora-Hansgrohe. „Джиро“ только начинается», — приводит слова Пёстльбергера Velonews.