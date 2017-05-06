Пёстльбергер попал на «Джиро д’Италия» благодаря травме партнёра по команде

Спортивный директор Bora-Hansgrohe Йенс Земке прокомментировал победу гонщика команды Лукаса Пёстльбергера на первом этапе многодневной гонки Мирового тура «Джиро д’Италия».

«Это очень важная победа для Пёстльбергера, его самый громкий успех в карьере. Изначально мы не планировали включать его в состав команды на „Джиро д’Италия“, но у Кёнига возникли проблемы с коленями. В итоге решили заменить его, выставив на гонку молодой состав. Лукас был счастлив, когда узнал об этом, и его мечта воплотилась в жизнь на юбилейном „Джиро“, — приводит слова Земке Velonews.