Умер старейший олимпийский чемпион США, завоевавший «золото» в 1936 году

В США в возрасте 98 лет скончался Адольф Кифер — олимпийский чемпион берлинских игр 1936 года по плаванию на спине.

Кифер выиграл «золото» в 17-летнем возрасте, установив олимпийский рекорд, который продержался 17 лет. Он также был первым, кому удалось проплыть стометровку на спине менее, чем за минуту.

В годы Второй мировой войны Кифер служил во флоте и обеспечивал обучение офицеров американской армии выживанию в воде. В 1947 году Кифер основал компанию по производству плавательного снаряжения, которая запатентовала несколько собственных разработок.