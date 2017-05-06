Вице-президент МОК Коутс переизбран на пост главы НОК Австралии

На ежегодном общем собрании Национального олимпийского комитета Австралии состоялись выборы президента организации. На этот пост был переизбран вице-президент Международного олимпийского комитета, президент Спортивного арбитражного суда в Лозанне юрист Джон Коутс. Действующий президент НОК получил 58 голосов, а его соперница олимпийская чемпионка Игр-1996 по хоккею с мячом Даниэль Роше — 35.

66-летний чиновник руководит австралийским олимпийским комитетом с 1990 года. Отметим, что он также является председателем координационной комиссии по летним Олимпийским и Паралимпийским играм 2020 года в Токио.