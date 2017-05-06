Харрисон выиграла забег на 100 м с барьерами в Дохе со сломанной рукой

Рекордсменка мира в беге на 100 метров с барьерами американка Кендра Харрисон на старте забега в рамках этапа «Бриллиантовой лиги» по лёгкой атлетике в Дохе сломала руку, но завершила дистанцию и добилась победы. По прогнозам врачей, восстановление займёт около шести недель.

«Сломала руку во время финального отталкивания. Только божья сила и собственная решимость помогли мне победить», — написала Харрисон в своём блоге в сети «Твиттер».

«Кендра продемонстрировала мужество, выиграв забег на 100 метров с барьерами в Дохе со сломанной перед стартом рукой. Сразу после забега она была доставлена в больницу», — написал в своём «твиттере» тренер спортсменки Эдрик Флореаль.