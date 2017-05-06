Тедеев: российские «вольники» могли завоевать и 4-5 золотых медалей на ЧЕ

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев оценил выступление своих подопечных на чемпионате Европы в Нови-Саде, на котором российские «вольники» завоевали 2 золота, 2 серебра и 4 бронзы.

«Семь медалей — нормально, два золота — я ждал большего. Тот же Исраил Камумов проиграл на ровном месте. Чакаев — аналогично. Болтукаев — травма. Я рассчитывал на три золота как минимум, но верил, что выиграем и четыре-пять золотых медалей. Это спорт, мы предполагаем, а Бог располагает. В восьми весовых категориях у нас семь медалей, а могло быть и восемь — но не повезло с жеребьёвкой. Если бы не такая мясорубка, Хугаев бы боролся за медаль.

В конце мая во Владикавказе состоится матчевая встреча сборных России и мира. 12-14 июня в Ингушетии пройдёт чемпионат России. Перед чемпионатом мира запланированы три сбора: Кабардино-Балкария, Кисловодск и Сочи. А в конце августа — уже чемпионат мира», — приводит слова Тедеева официальный сайт Федерации спортивной борьбы России.