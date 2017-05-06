Спортивный директор Bardiani CSF: мы рассержены поступками Руффони и Пирацци

Спортивный директор команды Bardiani CSF Стефано Занатта прокомментировал отстранение итальянцев Николы Руффони и Стефано Пирацци за положительные допинг пробы и возможную дисквалификацию своей команды на срок от 15 до 45 дней.

«Мы очень рассержены, потому что всю команду могут отстранить и снять с „Джиро д'Италия“. Теперь у нас масса проблем, причём не только у участников „Джиро“. Пирацци и Руффони создали много проблем и организаторам гонки, и спонсорам, и своей команде», — приводит слова Занатты AFP.