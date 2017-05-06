Российский банк по новому спонсорскому соглашению перечислит FIG $ 1 млн

Международная федерация гимнастики и банк ВТБ подписали новое спонсорское соглашение, по которому финансовая организация перечислит федерации $ 1 млн. Подписи под документом поставили президент FIG Моринари Ватанабе и первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ, президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов.

«Я горжусь партнёрством банка ВТБ и FIG, которое является успешным и проверенным временем. Уверен, что новое соглашение, как и предыдущие, поможет федерации реализовать конкретные эффективные проекты по развитию и популяризации гимнастики по всему миру», — приводит слова Титова официальный сайт FIG.