Шахмурадов: чемпионат Европы по борьбе у россиянок получился неровный

Главный тренер женской сборной России по спортивной борьбе Юрий Шахмурадов прокомментировал выступление своих подопечных на чемпионате Европы в Сербии, где они завоевали две золотых и одну серебряную медаль.

«Сказать, что я полностью доволен выступлением команды, не могу. Чемпионат Европы получился неровный: день провал, день нормальное выступление. Разочарован борьбой Миланы Дадашевой и Инны Тражуковой. Дадашевой пора переходить в более тяжёлую весовую категорию. По ней вопрос закрыт. Я так им с тренером сказал, что больше в весовой категории до 48 кг мы её рассматривать не будем. Дальше пусть сами решают. Тражукова проиграла болгарке, у которой на Ярыгинском турнире выиграла 10:0, вела в поединке за бронзу с Ткач и тоже не удержала преимущество. Опытная Валерия Коблова допустила грубейшую ошибку. Видимо, была очень уверена в своей победе. Наталья Малышева в финале закрылась и не хотела атаковать, а для успеха нужно двигаться, нужно создавать. Не могу сказать, что спортсменки устали или были плохо готовы. Просто они допускали непозволительные ошибки.

Конечно, меня порадовало выступление наших чемпионок. Любовь Овчарова боролась очень хорошо. Молодая спортсменка, совсем недавно выиграла первенство Европы до 23 лет. Она находится на подъёме, заряжена на борьбу. Анастасия Братчикова сильно прибавила за последний год. В прошлом году она помогла команде завоевать лицензию на Олимпийские игры в весовой категории до 63 кг. Кстати, на том турнире она боролась в финале с той же соперницей, что и сегодня, но тогда проиграла, а сегодня — победила. Радует, что она проявила характер и так же, как подруги, с которыми она тренируется в Егорьевске, стала чемпионкой Европы», — приводит слова Шахмурадова пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.