Аношкин и Анюшина победили в гребле на байдарках-одиночках на 500 м в КР

Роман Аношкин и Елена Анюшина одержали победы в гребле на байдарках-одиночках в Кубке России, который проходит в Краснодаре. На аналогичной дистанции на каноэ-одиночках равных не было Михаилу Карпову и Олесе Ромасенко.

Гребля на байдарках и каноэ. Кубок России. Краснодар

Мужчины. 500 м. Байдарка-одиночка

1. Роман Аношкин – 1.36,54.

2. Виталий Ершов – 1.38,16.

3. Юрий Постригай – 1.38,36.

Каноэ-одиночка

1. Михаил Карпов – 1.49,43.

2. Михаил Павлов – 1.49,60.

3. Илья Штокалов – 1.50,08.

Женщины. 500 м. Байдарка-одиночка

1. Елена Анюшина – 1.50,88.

2. Кира Степанова – 1.53,68.

3. Вера Собетова – 1.54,42.

Каноэ-одиночка

1. Олеся Ромасенко – 2.09,86.

2. Ирина Андреева – 2.12,83.

3. Ксения Курач – 2.14,16.